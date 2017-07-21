⁠⁠⁠⁠⁠" أوبر " ترفع أجور موظفيها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت شركة ” أوبر ” قرارًا اليوم ، برفع رواتب موظفيها لضمان حصولهم على أجر متساو على أساس الموقع الوظيفي وبغض النظر عن الجنس أو العرق، وفقًا لتقرير لموقع ” ذا إنفورميشن ” .

وقال المتحدث باسم الشركة لـ ” سي إن إن تك ” : ” كان نهج الأجور لدينا مشابها لما تتبعه الشركات قبل عمليات الاكتتاب الأولية، لكن مع نمونا أصبح من الواضح أن هناك حاجة لتعديل فلسفتنا والاستمرار في زيادة الشفافية للمضي قدمًا ” ، و ” بفضل الإخطارات التي نتلقاها من موظفينا نعمل على توجيه الاستثمارات لتحقيق الاستعداد الأنسب للمستقبل ” .

وأوضح أن التعديلات الجديدة على الأجور ستدخل إلى حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، وستشمل زيادة رواتب العاملين الذين لا يحصلون على متوسط الأجر المتعارف عليه مقابل وظائفهم، بمنحهم زيادة بنسبة 2.5% عن كل عام عملوه لدى الشركة.