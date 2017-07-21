ثلاثون متطوعاً من الهلال الأحمر يباشرون الحالات الإسعافية بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تعتبر هيئة الهلال الأحمر السعودي من المنظومات الإسعافية المتقدمة لما تقدمه من خلال الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لمباشرة الحالات الخفيفة وكذلك مرافقة الحالات التي تستدعي تدخل طبي أكبر .

هذا ويعتبر مهرجان أبها للتسوق من أكثر الفعاليات توافداً من قبل الزوار ، الأمر الذي دفع برجال الهلال الأحمر لتخصيص فريق مؤهل في المهرجان للتعامل مع أي طارئ.

يقول أحمد الألمعي من هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير – إدارة التطوع – أن الهلال الأحمر يقدم خدمات تطوعية بالمهرجان ، من خلال مايقارب 30 متطوعاً مصنفاً صحياً يعملون جاهدين على تقديم الخدمة الإسعافية المثلى لزوار مهرجان أبها للتسوق .

وأردف الألمعي أن الهلال الأحمر بالمهرجان باشر منذ بداية المهرجان وحتى الآن مايقارب 120 حالة بمتوسط 12حالة يومياً .

تم التعامل معها جميعاً في ذات الموقع ماعدا 20 حالة تم إرسالها للمستشفى لتلقي المتابعة الطبية المناسبة لهم .

ويقوم رجال الهلال الأحمر بتنفيذ جولات ميدانية على مدار الساعة داخل أروقة المهرجان للتعامل مع أي حالة عبر تمركزهم بشكل منظم في عدة نقاط مقسمة وفقاً للكثافة البشرية الموجودة ، وذلك لضمان المباشرة الفورية لأي إصابة أو حادثة لا سمح الله ، إضافة إلى تقديمهم المشورة الطبية للزوار ، ومساعدة كبار السن .