" طربيات أبها " في نسختها الأولى أغسطس - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

في تظاهرة فنية موسيقية على مستوى المملكة خاصة ودول الخليج عامة، تتأهب مدينة أبها إلى إطلاق ” طربيات أبها ” في نسختها الأولى أغسطس، التي تتكون من جلسات طربية بعزف التخت الشرقي.

وتقام ” طربيات أبها ” ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، ويغلب عليها طابع الطرب والسمر في جو مليء بالفرح والبهجة، ويحييها أبرز الأسماء الفنية، إضافة إلى بعض النجوم الشابة التي حققت نجاحات وظهورًا مميزًا في الآونة الأخيرة.

وينتظر أن تعلن اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها يجمعنا عن البرنامج الزمني للجلسات والموقع الذي سيحتضنها، وأولى الأسماء المشاركة في الجلسة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة للعديد من التفاصيل التنظيمية التي يجري العمل على إنهائها بشكل يوازي الحدث الفني المنتظر.

ويشرف على تنظيم الطربيات المخرج القدير فطيس بقنة الذي يملك سجلًا حافلًا في تنظيم وإخراج العديد من المهرجانات والأوبريتات الوطنية والحفلات الفنية، يأتي في مقدمتها ١٧ نسخة من أبرويتات حفل الجنادرية، أهمها ” عرائس المملكة ” و ” مولد أمة ” و ” مجد بلادنا ” و ” عهد الخير ” ” وفاء وبيعة ” ، فضلًا عن ١٠ نسخ من حفل افتتاح سوق عكاظ، وأوبريت حفل استقبال ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – في عسير ” راوية ” ، وحفل افتتاح كأس الخليج بالرياض ٢٠٠٢م، وعدد من الحفلات الفنية في بعض دول الخليج وأعمال الفيديو كليب.

يذكر أن مهرجان أبها يجمعنا قد شهد نجاحًا باهرًا لحفلة فنان العرب محمد عبده ضمن ليالي أبها الغنائية، بحضور جماهيري غطى مدرجات مسرح المفتاحة الذي يعدُّ أشهر وأروع المسارح الغنائية في السعودية، وشهد تفاعلًا في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ما جعله يتصدر الترند العالمي.