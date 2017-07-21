ستانلي أوهاويتشي: أتطلع لتقديم موسم جيد في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال مهاجم نادي القادسية الجديد ستانلي أوهاويتشي، إن تألق كهربا في صفوف الاتحاد لعب دورا كبيرا في انتقاله لدوري جميل للمحترفين في الصيف الحالي، ولعب ستانلي في صفوف نادي الزمالك المصري لمدة موسم معارا من صفوف وادي دجلة المصري.

وصرح ستانلي عبر قناة دي إم سي سبورتس المصرية: ” أتطلع لتجربة وتحد جديد في المملكة، مثلما فعلت عند العودة من أوروبا إلى الدوريات العربية، باللعب لوادي دجلة ثم الزمالك ” .

وتابع: ” أتطلع لتقديم موسم جيد في المملكة، مثلما فعل محمود عبد المنعم ” كهربا ” مع اتحاد جدة، هناك تحديات عديدة، سأقاتل وأبذل ما في وسعي، لأتجنب الانتقادات ” .

وأضاف: ” لم أهتم بكل ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن العروض التي وصلتني، لأنني كنت مشغولا في مباريات الزمالك ” .

واستدرك: “ إلا أنه عند العودة من زيمبابوي، حدثت تطورات سريعة، ولم يكن هناك وقت للتفكير، لذا قررت الموافقة ” .

وأتم المهاجم النيجيري: “ الدوري في مصر طويل للغاية، ووجدت أن الانتقال إلى السعودية، فرصة جيدة ” .