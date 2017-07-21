بالصور .. شبيه مريم فارس تُثير جدلاً بالأنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أثار تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة لفتاة شابة تتميز بملامح شبيهة جداً بالنجمة اللبنانية ميريام فارس، الى حد كبير ، جدلاً واسعاً بالأنترنت .

وأطلق المستخدمون عبر تعليقاتهم لقب “شبيهة ميريام فارس” على الشابة التي تبين أنها تحمل الجنسة الجزائرية، وتدعى سارة إكرام.

ولفتت تعليقات المستخدمين الذين تداولوا صور سارة الى الشبه الكبير مع ميريام، بخاصة لون البشرة وشكل العيون والشعر المجعد، في حين أشار معلقون آخرون الى ان الشبه يتفاوت بين صورة وأخرى، فما رأيكم؟!