أول صورة للحسناء الإماراتية ابنة ديانا حداد - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة ديانا حداد صورة لابنتها صوفي العبدول التي أصبحت شابة حسناء، موجهة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي رسالة حنونة بمناسبة يوم ميلادها.

وقالت المطربة اللبنانية: ” كل عام وانتي شمعة البيت يا عمري اللي بتضوي بوجودك حياتي، كل عام وانتي بخير حبيبتي صوفي وعقبال العمر كله والله يعطيكي ايّام حلوة كلا سعادة ونجاح وفرح يا عمري وفرحة حياتي ” .

يذكر أن ديانا أنجبت طفلتها الأولى صوفي في 19 تموز/يوليو 1996 وقد تم اختيار اسم صوفي من بين 4 أسماء في قرعة ، وأصبح لدى صوفي أخت تسمى ميرا ولدت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتطلّقت ديانا من زوجها المخرج الاماراتي سهيل العبدول في عام 2009.

وكانت حداد أعلنت أخيراً تعاونها الجديد مع الموسيقار ” طلال ” من خلال عرض الصور الأولى من كواليس الفيديو كليب للأغنية الجديدة التي تحمل عنوان ” نايمة بالعسل ” ، والتي صورتها في مناطق متعددة في جورجيا مع المخرجة نهلة الفهد التي تجدد تعاونها أيضاً مع ديانا في هذا العمل.

وسيتم عرض الكليب في جميع القنوات الغنائية العربية، بعد الإنتهاء من عملية المونتاج كاملاً والألوان، حيث يحمل مفاجآت متعددة في إطلالات ديانا حداد المختلفة الى جانب عدد كبير من المشاركين في عملية التصوير لتنفيذ سيناريو وقصة الأغنية.