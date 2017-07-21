خالد العقيلي: يحق لأي نادي أن يسجل أي لاعب يريده - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وجه لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، انتقادات حادة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، مُستغربًا من كيفية السماح لأي نادٍ بتسجيل أي لاعب يريده؛ في ظل تواجد ديون متأخرة على هذا النادي، متوقعًا أن يكون الموسم المقبل فاشلا بكل المقاييس.

وقال العقيلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” : “ يحق لأي نادي أن يسجل أي لاعب يريده، حتى وإن كان عليه ديون ورواتب متأخره ! اتحاد العجائب! انتظروا موسم رياضي فاشل ” .

وعلق لاعب النصر السابق على رحيل المهاجم ناصر الشمراني من الهلال، واقترابه من العودة إلى الشباب، حيث أشار إلى أن رحيل “ الزلزال ” يُعتبر خسارة كبيرة للفريق الأزرق، وأن مغادرته جاءت لأسباب شخصية لصالح المهاجم ياسر القحطاني، متوقعا أن ينافس الشمراني على لقب هداف الدوري في الموسم المقبل.