شهيدان و 200 جريح إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى عن الإحصائية الأولية لشهداء ومصابى القدس ومدن الضفة الغربية، مؤكدا استشهاد اثنين وإصابة 200 مواطنا فلسطينيا فى مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكدت الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى، الجمعة، نقل 41 شخصا نقلت للمستشفيات الميدانية ومستشفيات القدس تنوعت ما بين إصابة بالرصاص الحي والمطاطى واعتداء ودهس وحروق، موضحا أنه تم علاج 31 آخرين ميدانيا.

وأشارت لإصابة 14 شخصا فى مدينة رام الله بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص الحى، إضافة لإصابة 53 آخرين فى العيزرية جراء استخدام قوات الاحتلال للرصاص الحى والمطاطى والغاز المسيل للدموع.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى إصابة 38 شخصا فى مدينة بيت لحم، وإصابة 5 فى مدينة قلقيلية، و6 إصابات فى مدينة الخليل، وإصابة 7 آخرين فى طولكرم.