⁠⁠⁠⁠⁠ضاحى خلفان: إعادة العلاقات مع قطر لا يجب بحثها إلا بعد اعتقال الخونة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، أن إعادة العلاقات مع قطر لا يجب بحثها إلا بعد اعتقال الخونة، يأتى ذلك فى ظل مرسوم قطرى بتعديل مكافحة الإرهاب.

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” : ” إعادة العلاقات مع قطر يجب ألا تكون موضوع بحث على طاولة الدول الأربع إلا بعد اعتقال الخونة ” .