بالفيديو.. زلزال بقوة 6.7 يدخل الرعب إلى منازل ونوادي تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

عاش أهالي تركيا ليلة مرعبة، بسبب زلزال ضرب الأراضي التركية بقوة 6.7 درجة في عتمة الفجر أمس، فقتلت اهتزازاته التي امتدت إلى اليونان سائحين، أحدهما سويدي، وأصابت 120 آخرين بجروح، ودبت رعباً مشهوداً في السكان.

وتبادل الأهالي مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، تظهر مدى الرعب والفوضى والارتباك والهلع الذي أصاب الأتراك.

كانت الواحدة والنصف فجراً حين اهتزت منطقة بحر إيجة الفاصل تركيا عن اليونان، بزلزلة قريب مركزها 10 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة ” بودروم ” الساحلية في تركيا، و16 من جزيرة Kos باليونان، وفيها كان السائح السويدي يرتاد نادي ” وايت كورنر ” الليلي، فانهار النادي بالزلزال وقتله وحده، وجرح العشرات، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام يونانية عدة.

أما في ” بودروم ” التركية، فكان أتراك يحتفلون بعيد ميلاد إحدى الصديقات في ناد ليلي بالمدينة، والتي كانت مبتهجة بالمناسبة وتطفئ الشموع الميلادية، وما إن عانقتها إحدى الصديقات مهنئة، حتى اهتز الجميع بالزلزلة وارتبكوا خائفين.