إصابة طفل هاجمه كلاب ضالة في حوية الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب طفل بعدما هاجمه مجموعة من الكلاب الضالة بأحد شوارع الحوية شمال الطائف، قبل أن يسارع أحد المارة بطردهم وبتخليصه منها، ونقل لمستشفى الأمير سلطان العسكري، حيث تم إعطاؤه إبرتين ضد التسمم وتضميد جراحه.

وقال والد الطفل منير العتيبي إن الكلاب تعرضت لابنه ” فهد ” الذي يبلع من العمر 12 عاماً خلال عودته للمنزل من بقالة بحي الواسط الذي يقطنون فيه، وألحقت به عدة إصابات في الفخذ، مبيناً أنه نقل ابنه وأبان أنه تقرر لابنه أخذ إبرة كل 48 ساعة ولمدة شهر.

وأضاف أنه في حال لم يتم التحرك بجدية لمعالجة أمر الكلاب الضالة فإنه سيلجأ لمخاطبة محافظة الطائف وإمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.