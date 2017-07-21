ترامب يدشن أحدث حاملة طائرات غدا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تدشن قاعدة نورفولك البحرية شرق الولايات المتحدة غدا السبت، أحدث حاملة طائرات تحت إشراف الرئيس دونالد ترامب، لكن دخولها حيز الخدمة ربما سيتأخر أربع سنوات.

وتخضع حاملة الطائرات “ جيرالد ر. فورد ” بتقنياتها الحديثة، بما في ذلك أنظمة جديدة لإقلاع الطائرات وهبوطها، لمختلف الاختبارات والتجارب. وأشار تقرير حكومي نشر الشهر الماضي إلى أن القوات البحرية قد تنفق 780 مليون دولار كي تصبح السفينة التي تبلغ قيمتها 12.9مليار دولار، جاهزة للخدمة، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

وتعتبر هذه السفينة التي تحمل اسم الرئيس الثامن والثلاثين للبلاد، هي الأولى من صنف “ فورد ” الجديدة لحاملات الطائرات، ويمكنها أن تحمل على متنها عددا أكبر من الطائرات مع تقليص عدد البحارة بعدة مئات الأفراد. ومن المتوقع أن يزداد عدد الطلعات الجوية بحوالي الثلث.