صور تنشر لأول مرة للقوات الأمريكية في الحرب العالمية الأولي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية، لقطات مُذهلة وجديدة من أرشيف وثائق الحرب العالمية الأولى، وأظهرت كيف كانت القوات الأمريكية المُشاركة ضمن قوات الحلفاء، تعزز روحها المعنوية، خلال محاربتها القوات الألمانية في معركة ” السوم ” الدامية شمال فرنسا، ضمن قوات الحلفاء.

ويظهر في الصور تنظيم القوات الأمريكية أنشطة تنافسية في قاعدة تدريب في منطقة ” كوربي ” بالقرب من معركة “ السوم ” ، حيث شاركت في سباق الجري، وبطولات الملاكمة.

وعرضت الصور توافد الحشود لمشاهدة الرجال، وهم يتصارعون داخل الحلبة.