محامي القصبي: السجن نهاية " بن فروة " - صحيفة صدى الالكترونية

محامي القصبي: السجن نهاية ” بن فروة “
كشف عبدالرحمن اللاحم، محامي الفنان ناصر القصبي في قضيته المرفوعة ضد الداعية سعيد بن فروة، عن استكماله إجراءات تنفيذ الحكم ضد مكفر القصبي الأسبوع القادم حتي يتم إيداعه السجن.
وقال عبر تغريدة في حسابه على تويتر: ” سوف نستكمل الأسبوع القادم إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق أحد الأشخاص، الذي كفّر الفنان ناصر القصبي إلى أن يتم إيداعه أحد السجون العامة ” .
والقضية التي اشتعلت شرارتها في يونيو 2015 صدر بها حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، بعد مداولات، يقضي بحبس ابن فروة 45 يوماً نظير التكفير والتشهير والسب بكلمات وألفاظ نابية من على منبر صلاة الجمعة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17671 ] نشر منذ 2 ساعتين
سجن مره وحده🤔
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17671 ] نشر منذ 1 ساعة
يبو راكان
من عفى وأصلح فأجره على الله
أنت فنان وأستاذ ومن عمالقة الفن البارزين
وقلبك طيب
ولازم تكون متسامح.
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 35 دقيقة
وهل عقوبة من كفر مسلماً فقط ٤٥ يوماً