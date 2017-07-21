محامي القصبي: السجن نهاية " بن فروة " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف عبدالرحمن اللاحم، محامي الفنان ناصر القصبي في قضيته المرفوعة ضد الداعية سعيد بن فروة، عن استكماله إجراءات تنفيذ الحكم ضد مكفر القصبي الأسبوع القادم حتي يتم إيداعه السجن.

وقال عبر تغريدة في حسابه على تويتر: ” سوف نستكمل الأسبوع القادم إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق أحد الأشخاص، الذي كفّر الفنان ناصر القصبي إلى أن يتم إيداعه أحد السجون العامة ” .

والقضية التي اشتعلت شرارتها في يونيو 2015 صدر بها حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، بعد مداولات، يقضي بحبس ابن فروة 45 يوماً نظير التكفير والتشهير والسب بكلمات وألفاظ نابية من على منبر صلاة الجمعة.