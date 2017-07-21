مواجهات عنيفة في " تقوع " نصرة للأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، عقب صلاة الجمعة.

وافاد وسائل إعلام محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة الدير واعتلى الجنود اسطح المنازل وانتشروا في الازقة والاحياء، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتلت سطح بناية مجاورة لمسجد خربة الدير، ونشرت قوات مشاة بجواره وحاولت استفزاز الشبان الذين رشقوها بالحجارة وحطموا عددا من سيارات المستوطنين التي مرت من الشارع.

واطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز وتوغلت داخل البلدة حيث لا تزال المواجهات مستمرة.