الشريم: الجماعة خير وهدى و الفرقة شر وضلالة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته وإجتناب نواهيه وقال في خطبة الجمعة يوم أمس من المسجد الحرام بمكة المكرمة يجمع العقلاء من بني الإنسان على أن الجماعة خير وهدى وأن الفرقه شر وضلاله وأن الإثنين خير من الواحد والثلاثة خير من الأثنين والأربعة خير من الثلاثة ، وإن ما إجتمع قوم فتشرذموا ، وما تفرق قوم فأفلحوا ، ولا إنكسر رمح في مجموع رماح ، ولا سلم رمح ندا عن بقية الرماح ، وأن الشيطان مع الواحد والإثنين وليس مع الثلاثة فأكثر .

وأضاف فضيلته أن شريعتنا الغراء قد راعت مصلحة الجماعة أيما رعاية حتى أنها فتحت ذرائع مصالحها وسدت ذرائع مفاسدها ، وربما تجاوزت الراجح بحق الفرد لتقدم عليه المرجوح في حق الجماعة والأمة ، فلو أن كل واحد قدم مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة العامة لما إجتمعت الأمة ولإستقرت الجماعة و لعم التفرق وإعجاب كل ذي رأي برأيه ولزعم كل واحد أن الحق معه ، لذلك كله حسم الإسلام الأمر في كل ما من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين ويحدث الشقاق بينهم ، أو أن يقلب إختلاف التنوع في الجماعة إلى إختلاف تضاد المحرم عليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فإقتلوه ) .

وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام كيف قدم المصلحة العامة للجماعة على مصلحة الفرد الخاصة الصغرى ولو لزم الأمر إلى إزهاق روحه تغليبا لمصلحة جماعة المسلمين وحماية بيضتهم ، مشيرا أن الفقهاء يلزمون من رأى هلال رمضان بأم عينه أو هلال العيد ثم ردت شهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر معهم ولا يعتد بما رأه بأم عينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ) .وبين الشيخ الشريم إنه ما إنفرد أمرء عن الجماعة إلا كان الغرور قائدا و الإعتداد بالنفس رائده وصار صيدا سمينا لكل صائد وإناءا مكشوفا لكل والغ ، وإنه من خرط إمرء في الجماعة إلا كان عضوا من أعضاء جسدها الكبير ، فإفي العضو شكوى تداع له سائر الجسد بالحمى والسهر .

وأكد الشريم أنه مع النصوص العقلية على أهمية الجماعة وخطورة ما يخدشها إلا أن في الناس ماهو مولع بحب مخالفتهم والنأي بنفسه عن ركبهم لا تحلو له الحال إلا حينما يمتاز بمعارضة المجموعة ولا يكاد يوافقهم على أمر من الأمور همته الكبرى أن يسير في غير مسارهم وأن يشار إليه بالبنان ولو على حسابهم فإن سلكوا يمينا سلك هو شمال يهوى كلمة لا إذا قالت الجماعة نعم وينطق كلمة نعم إذا قالت الجماعة لا ، ليست غايته الحق ولا العدل ولا الإنصاف وإنما غايته إحداث الإرباك والشرخ في المجموع حتى يصبح حديث الناس فيشغلهم بمعارضاته ومخالفاته واو كان ذلك في ممنوع أو مكروه من حب التفرد ووحشية المخالفة وهذا مسلك أهل الطيش في العناد والمكابرة وعشاق التشويش والتهويش الذين لا يكترثون لسواد الجماعة الأعظم مهما توهموا بسوا شواذهم وصحة مسلكهم ، فإن الغر الفطن من شأنه أن يوافق الجماعة إذا أصابوا ويخالطهم في النصح والصبر والإعذار إذا أخطأوا ، وهو بهذا كله لا ينفرد عن المسار ولا يحيد عن المجموع فإن وقوع الخطأ في المجموع لايسوق للفرد ترك الجماعة برمتها ، فكم من مفارق للجماعة إغتاله غروره وإعتداده بنفسه فخانه ظنه وأوقعه في نقيد ما رام من فعله وعلى الشاذ تدور الدوائر ، وإن من أعظم ما يمتحن به أمر الجماعة ويعلم به الصادق في إنتمائه إليها من الكاذب والباكي لها من المتباكي حينما تدلأم بها الخطوب وتصيبها القوارع وكم من مدعي حينذاك أنه معها وحين إشتداد الغيير ظهر نقيض زعمه وما يحمله في نفسه من أثرة أو إرجاف وإنسل من الجماعة ، فإن هذا وأمثاله أشد خطرا على إنتظام الجماعة لأن جسده بينهم وقلبه خارج عنهم وهو الزيادة في الكم لكنه نقص في الكيف فالحذر الحذر منه ومن أمثاله فإنما تؤتى الجماعة من قبله وبأمثاله تحدث الظلمة ويحدث ثقب السد المنيع .