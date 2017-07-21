بالفيديو.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها على الهواء برفقة عشيقها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعترفت سيدة مصرية متزوجة ، خلال استضافتها مع ريهام سعيد، في برنامجها ” صبايا الخير “، على الهواء بعلاقة تجمعها برجل آخر، قائلة إنها ترغب في الطلاق من زوجها.

وظهر الرجل الذي تجمعه علاقة بها بجوارها أثناء الحلقة، وقال أنه تعرف عليها بأحد الأسواق، وتعاطف معها بعدما حكت له معاناتها مع والدها، وزوجها ضعيف الشخصية.

وطلبت السيدة الطلاق من زوجها على الهواء مباشرة، مؤكدة أنه يعلم بطبيعة علاقتها مع رجل آخر، ويرفض تطليقها بسبب توقيعه على إيصالات أمانة وشيكات على بياض لأبيها قبل الزواج منها، لضمان حقوقها معه.