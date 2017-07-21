بالفيديو.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها على الهواء برفقة عشيقها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها على الهواء برفقة عشيقها
أعترفت سيدة مصرية متزوجة ، خلال استضافتها مع ريهام سعيد، في برنامجها ” صبايا الخير “، على الهواء بعلاقة تجمعها برجل آخر، قائلة إنها ترغب في الطلاق من زوجها.
وظهر الرجل الذي تجمعه علاقة بها بجوارها أثناء الحلقة، وقال أنه تعرف عليها بأحد الأسواق، وتعاطف معها بعدما حكت له معاناتها مع والدها، وزوجها ضعيف الشخصية.
وطلبت السيدة الطلاق من زوجها على الهواء مباشرة، مؤكدة أنه يعلم بطبيعة علاقتها مع رجل آخر، ويرفض تطليقها بسبب توقيعه على إيصالات أمانة وشيكات على بياض لأبيها قبل الزواج منها، لضمان حقوقها معه.
ابو لما[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 47 دقيقة
كوسا بدنيا معكوسه الادميه تطلب الطلاق وهي حامل من عشيقها والزوج مايبي يطلق
والاب الحقير ماسك زوجها بكمبيالات والله المستعان.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17671 ] نشر منذ 38 دقيقة
معقوله لها الدرجة وصلت الوقاحة ف الناس🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 27 دقيقة
عالم مدري كيف عايشة
واطية متعرفة على واطي والزوج واطي والأب اكبر واطي
نهار السلام[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 20 دقيقة
اول مره اشوف صلع نسائي بمقدمة الراس يصل لذا الدرجه كما في المذيعه !