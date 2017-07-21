قوات الإحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في رام الله - صحيفة صدى الالكترونية

قوات الإحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في رام الله
قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في رام الله.
وكان الهلال ألأحمر الفلسطيني، أفاد اليوم الجمعة في بيان بـ ” إصابة فلسطينيين اثنين بجروح خطيرة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة القدس ” ، إضافة إلى العديد من الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز في كافة أحياء وأزقة القدس.
وتابع الهلال الأحمر، كما ” أسفرت مواجهات مدينة بيت لحم بالضفة الغربية عن إصابة ٢٩ جراء استنشاق الغاز وإصابة واحدة بالمطاط و ٤ حروق ” .
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