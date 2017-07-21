قوات الإحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في رام الله - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في رام الله.

وكان الهلال ألأحمر الفلسطيني، أفاد اليوم الجمعة في بيان بـ ” إصابة فلسطينيين اثنين بجروح خطيرة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة القدس ” ، إضافة إلى العديد من الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز في كافة أحياء وأزقة القدس.

وتابع الهلال الأحمر، كما ” أسفرت مواجهات مدينة بيت لحم بالضفة الغربية عن إصابة ٢٩ جراء استنشاق الغاز وإصابة واحدة بالمطاط و ٤ حروق ” .