 قوات الإحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في رام الله - صحيفة صدى الالكترونية

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قوات الإحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في رام الله

قوات الإحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا في رام الله
فلسطين(صدى):

قتل شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في رام الله.

وكان الهلال ألأحمر الفلسطيني، أفاد اليوم الجمعة في بيان بـ ” إصابة فلسطينيين اثنين بجروح خطيرة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدينة القدس ” ، إضافة إلى العديد من الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز في كافة أحياء وأزقة القدس.

وتابع الهلال الأحمر، كما ” أسفرت مواجهات مدينة بيت لحم بالضفة الغربية عن إصابة ٢٩ جراء استنشاق الغاز وإصابة واحدة بالمطاط و ٤ حروق ” .


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