⁠⁠⁠⁠⁠الحوثيون يفرضون جمارك بالقوة على التجار في عمران - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، إن مليشيات الحوثي استحدثت جمركا جديدا في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وفي منطقة نائية وسط الجبال، وتتحصل عليها بالقوة.

وقالت المصادر، إن مسلحي الحوثي القائمون على الجمرك الجديد يتحصلون على الجمارك مرة ثانية على البضائع المختلفة المنقولة عبر الشاحنات وبالقوة رغم اطلاعهم على وثائق ومستندات رسمية بان الحمولات تم جمركتها ودفع الرسوم عليها من قبل.

وشكا سائقو شاحنات من المعاناة التي يقاسونها جراء تعنت مليشيات الحوثي في الجمرك المستحدث بمديرية حرف سفيان، والذين يحتجزون جميع الشاحنات سواء كانت محملة بضائع او مشتقات نفطية ويرفضون السماح لها بالمرور الا بعد دفع مبالغ كبيرة تتجاوز بكثير احيانا الرسوم الجمركية المستحقة وما تم دفعه في المنافذ للمرة الاولى.

وحمل مستوردين وتجار جملة مليشيا الحوثي مسؤولية الارتفاعات السعرية للسلع الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها بسبب هذه الممارسات السلبية واصرارهم على تمزيق اليمن بعدم الاعتراف بالرسوم الجمركية المدفوعة في المنافذ.

وانشئ الحوثيين جمرك في محافظة ذمار يتولى عملية اخذ الرسوم ثانية على الشاحنات القادمة من ميناء عدن رغم دفع الجمارك عليها، كما نصبوا عدة نقاط للجمارك في مداخل امانة العاصمة ومحافظة صنعاء لابتزاز التجار واخذ رسوم جمركية ثانية على اية بضائع قادمة من المنافذ والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.