أمريكا تحظر السفر إلى البلاد الشيوعية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت وكالتان أمريكيتان للسفر تنظمان رحلات إلى كوريا الشمالية، الجمعة، أن حكومة الولايات المتحدة ستفرض حظرا وشيكا على سفر مواطنيها إلى البلاد الشيوعية المعزولة.

وقالت وكالة ” كوريو ” إن الحظر سيجري إعلانه، في 27 من يوليو الجاري، وسيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، بعد شهر من ذلك، وفق ما نقلت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.

ولا تقيم العلاقات الولايات المتحدة علاقات مع كوريا الشمالية، وتتولى السفارة السويدية في بيونغيانغ تمثيل مصالح الأميركيين.

وتلقت السفارة السويدية إشعارا بشأن المنع الأمريكي، لكن دون توضيح ما إذا كان منعا مؤقتا أم أنه سيظل مفروضا إلى حين صدور إشعار آخر.