مقاتلات سعودية تشارك في تمرين " العلم الأحمر " بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر 2017 للقوات الأمريكية الجوية، وذلك في قاعدة نيلز الجوية بولاية نيفادا الأمريكية بمشاركة قوات من دول أخرى.

وسيتم خلال التمرين الذي سيبدأ في أغسطس المقبل ويستمر لمدة 25 يوماً تنفيذ العديد من الطلعات الجوية النهارية والليلية بهدف التخطيط والتنفيذ المشترك لعمليات قتالية متقدمة في مواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة، وذلك في بيئة قتالية تحاكي المعارك الحقيقية.

ويعد تمرين ” العلم الأحمر ” من أعرق وأقوى التمارين الجوية على مستوى العالم، وتشارك فيه المملكة بعدد من الطائرات المقاتلة، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتها من خلال تأدية عمليات عسكرية متقدمة.

وتمثل مشاركة القوات السعودية في هذا التمرين إضافة حقيقية للتدرب على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العمليات الجوية القتالية المشتركة باستخدام أساليب متطورة في السيطرة الجوية والحرب الإلكترونية.