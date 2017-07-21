السياحة تضع محاذير للتوظيف في مكاتب ووكالات السفر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة جولات تفتيشية ورقابية مجدولة على مرافق الإيواء السياحي ومكاتب السياحة ووكالات السفر والمنتزهات في مكة المكرمة.

وأكد الهيئة على الجيمع عدم توظيف أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة العمل، كما تابعت الهيئة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للنزلاء وجودتها وملائمتها للأسعار بحسب درجة تصنيف مرافق الإيواء، ومتابعة نسبة توطين وظائف قطاع الإيواء السياحي.

وقال مدير عام العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف: إن مرافق الإيواء السياحي في العاصمة المقدسة انتهت من موسم رمضان محققة نسبة إشغال عالية ورضا من النزلاء، وتعمل حاليا على الاستعداد لموسم الحج المقبل.

وكشف الشريف، أن أبرز المخالفات تتمثل في التشغيل قبل الحصول على ترخيص الهيئة، عدم وضع قائمة الأسعار وتشغيل بعض العمالة المخالفة في أعمال النظافة، مؤكدا تم التعامل مع كافة المرافق المخالفة وفق لوائح وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.