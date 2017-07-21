بالأسماء.. الإمارات تعتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، قرارًا وزاريًا رقم 18 لعام 2017 اعتمد فيه قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وشملت القائمة شخصيات إرهابية بجنسيات مصرية وقطرية وكويتية وبحرينية وأردنية ويمنية وليبية وإماراتية، وجاء على رأسها كل من يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وأيمن أحمد عبد الغني حسنين، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، ومحمد عبد المقصود. بحسب صحيفة ” البيان ” الإماراتية.

كما ضمت القائمة من ذوي الجنسية المصرية كل من محمد الصغير عبد الرحيم محمد، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافط محمود عبد الهادى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، محمد سعد عبدالنعيم أحمد، محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازق، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي، أحمد رجب رجب سليمان، كريم محمد محمد عبدالعزيز ، علي زكي محمد علي، ناجي إبراهيم العزولي، شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان، محمد محرم فهمي أبو زيد، عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري، علي حسن إبراهيم عبدالظاهر.

أما الجنسية القطرية فشملت القائمة خليفة محمد تركي السبيعي، إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر، عبدالعزيز بن خليفة العطية، سالم حسن خليفة راشد الكواري، عبدالله غانم مسلم الخوار، سعد بن سعد محمد الكعبي، عبداللطيف بن عبدالله الكواري، محمد سعيد بن حلوان السقطري، عبدالرحمن بن عمير النعيمي خليفة بن محمد الربان، عبدالله بن خالد حمد بن عبدالله آل ثاني، عبدالرحيم أحمد الحرام، مبارك محمد العجي، جابر بن ناصر المري، محمد جاسم السليطي، علي بن عبدالله السويدي، هاشم صالح عبدالله العوضي، وحمد عبدالله الفطيس المري.

وضمت القائمة أسماء من جنسيات عربية أخرى، مثل عبد الملك محمد يوسف عبد السلام وأشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام من الأردن، وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني من اليمن، ومرتضى مجيد السندي وأحمد الحسن الدعسكي من البحرين، وحسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي من الإمارات وحامد عبدالله أحمد العلي وحجاج بن فهد حجاج محمد العجمي من الكويت، وحاكم عبيسان الحميدي المطيري وعبدالله محمد سليمان المحيسني من السعودية.

وجاء الإرهابي عبد الحكيم بلحاج على رأس الأسماء الليبية في القائمة، التي ضمت آخرين هم: مهدي الحاراتي وإسماعيل محمد محمد الصلابي والصادق عبدالرحمن علي الغرياني.

كما شملت القائمة أسماء التنظيمات الإرهابية وهم كالتالي: مركز قطر للعمل التطوعي، شركة دوحة أبل “ شركة إنترنت ودعم تكنولوجي ” ، قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية “ قطر ” ، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية “ قطر ” ، سرايا الدفاع عن بنغازي “ ليبيا ” ، سرايا الأشتر “ البحرين ” ، ائتلاف 14 فبراير “ البحرين ” ، سرايا المقاومة “ البحرين ” ، حزب الله البحريني، سرايا المختار “ البحرين ” ، حركة أحرار البحرين.