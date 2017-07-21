كيم كاردشيان تربح 14 مليون دولار في 5 دقائق .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

كيم كاردشيان تربح 14 مليون دولار في 5 دقائق .. والسبب!
أكدت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، إلى أنها التقت ملايين المتابعين أخيراً من أجل إطلاق خط المكياج الخاص بها.
وتتضمن هذه المجموعة مستحضرات تساعد مستخدماتها على أن يتميّزن بإطلالات شبيهة بتلك اشتهرت بها كيم ، ومن المتوقع أن تضاف مبالغ جديدة طائلة إلى ثروتها .
كما أنها تشمل ملمعات شفاه مثل تلك التي تستخدمها أختها كيلي.
ونقل عن خبراء قولهم إن كيم قد تحقق أرباحاً تصل إلى 14 مليون دولار خلال أقل من 5 دقائق.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17656 ] نشر منذ 14 دقيقة
حطيها فحسابك فالبنك
لاتروحين تضيعينها فسيلكون للمؤخرة وكلام فاضي🤗🤗🤗