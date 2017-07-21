تايلاند تنسحب من تنظيم كأس آسيا 2023 بدون أسباب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بدون أي مقدمات أو أسباب، انسحبت تايلاند من المنافسة على تنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023، لتفسح المجال للصين وكوريا الجنوبية.

من جانبه أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيانه اليوم الجمعة، أن ” الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي اليوم بقراره سحب عرض استضافة كأس آسيا المقررة في 2023 “.

ولم تعلن تايلاند أسباب سحب عرضها باستضافة كأس آسيا 2023، وبذلك تنحصر المنافسة بين الصين وكوريا الجنوبية، على استضافة المسابقة القارية التي تقام كل 4 أعوام، وتستضيف الإمارات العربية المتحدة كأس آسيا المقبلة في 2019.