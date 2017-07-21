الجزائية المتخصصة تحاكم مقيمة إفريقية بتهمة الإنتماء لـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا اﻹرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس الخميس الدعوى المرفوعة من النيابة العامة بحق مقيمة من جنوب أفريقية بالانتماء والتأييد لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ومكنت المحكمة مندوبا من سفارة جنوب أفريقيا ومترجمين اثنين من حضور وقائع الجلسة الأولى في القضية، حيث تمت ترجمة التهم الموجهة إليها بلغتها الأم داخل الجلسة، فيما سيستمر المترجمون بحضور كل الجلسات اللاحقة لضمان ضبط دفوعات المتهمة بصورة سليمة.

ووجهت المحكمة للمقيمة تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك تواصلها مع أفراد معادين للمملكة في الخارج والمؤيدين للتنظيمات الضالة، وكذلك قيامها بإرسال وتخزنين مامن شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينها في أجهزتها صورا لها وهي تحمل سلاح من نوع رشاش وتقف وخلفها شعار التنظيم الضال وتخزينها صورا لزعيم التنظيم الهالك أسامة بن لادن، وتواصلها من خلال تويتر مع مؤيدين للتنظيم الإرهابي وإضافتها رابطا باسم جيش الفتح عبر برنامج التليجرام، وإعادتها لتغريدات تؤيد تنظيم القاعدة.