قرقاش: ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره.

وقال في تدوينات له عبر ” تويتر ” إن تعديل قانون الإرهاب القطري خطوة إيجابية للتعامل مع قائمة المطلوبين.

وكانت قطر قد تجاوبت بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول المقاطعة، عبر إصدار أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالبا تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

تعديل القانون القطري يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.