سامسونج تطرح أحدث هواتفها أغسطس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تبحث شركة سامسونج عقد حدث بتاريخ 23 أغسطس القادم في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية لكشف النقاب عن هاتفها الرائد المنتظر “ جالاكسي نوت 8 ” Galaxy Note 8، في بارك أفينيو أرموري في نيويورك.

ويعد الهاتف المنتظر الداعم لتعدد المهام بمثابة أحدث عضو في عائلة جالاكسي، وهو مخصص لأولئك الذين يرغبون في القيام بأشياء أكبر مع هواتفهم، وأظهرت الدعوة المرسلة إلى الصحافة الخطوط العريضة للهاتف الذي يشبه شكل هاتف Galaxy S8.

وتظهر الشاشة بشكل منحني من الطرفين وحواف جانبية رقيقة من الأعلى والأسفل، كما يظهر القلم الأزرق الساطع S Pen، الذي كان ميزة رئيسية من ميزات هواتف نوت من سامسونج منذ أن ظهر أول جهاز من هذه الفئة، مع عبارة تظهر ضمن الهاتف تشير إلى “ القيام بأشياء أكبر ” .

ويعتبر حدث Unpacked هذا مهماً بالنسبة للشركة الكورية الجنوبية من أجل إعادة أمجاد سلسلة هواتف نوت إلى سابق عهدها، وذلك بعد تعرضها لمشاكل كبيرة مع إطلاقها لنسخة العام الماضي من الهاتف ومشاكل احتراق وانفجار البطارية وإيقاف تصنيعه وسحبه من الأسواق وتعويض المستخدمين المتضريين بعد أقل من شهرين من بدء بيع الجهاز.