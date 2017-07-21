جوجل تتيح فرصة التجول الفضائي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اتاحت خرائط جوجل ” جوجل ستريت فيو ” ، فرصة الاطلاع على محطة الفضاء الدولية بدقة كبيرة.

ولم تكتف جوجل بعرض صور محطة الفضاء الدولة، لكنها قدمت شروحا عن الصور، بغرض التعريف بمكونات المنشأة العلمية، وفق ما نقل موقع ” مشابل “.

وقام عالم الفلك الفرنسي، توماس باسكيت، بالتقاط الصور، خلال أدائه مهمة في محطة الفضاء الدولية، ثم تعاونت جوجل مع ناسا لإخراجها بـ360 درجة.

وتظهر الصور المتاحة، عدة تجهيزات بداخل محطة الفضاء الدولية، كما يبدو فيها عالما فلك باللباس المخصص لهما.