فنان داعم لإسرائيل يثير الجدل في تونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

رغم تجمع محتجين طالبوا بإلغاء حفل بسبب تأييده لإسرائيل، إلا أنه قدم الفنان الكوميدي الفرنسي التونسي الأصل ميشال بوجناح، عرضه المقرر ضمن برنامج مهرجان قرطاج الدولي.

وقبل العرض بفترة كبيرة، أثارت مشاركة ” بوجناح ” ضمن برنامج المهرجان جدلًا واسعًا في تونس. وفور إعلان برنامج الدورة الجديدة تفجرت (بحسب وكالة رويترز) موجة رفض كبيرة في تونس، وبادر ناشطون بتوجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين لإلغاء العرض.

و ” بوجناح ” من مواليد نوفمبر 1952 في تونس، ودرس سنواته الأولى بها قبل أن يهاجر في سن الحادية عشرة مع أسرته عام 1963 إلى فرنسا.

وكان الاتحاد التونسي للشغل قد طالب بإلغاء حفل ” بوجناح ” لمواقفه الصهيونية ومناصرته كيانًا عنصريًّا فاشيًّا، فضلًا عن خواء المضامين التي يقدمها، وتجمع عشرات المحتجين قبل انطلاق العرض أمام المتحف الأثري في قرطاج منددين بمشاركة بوجناح في أعرق مهرجان فني تونسي يرجع تاريخه إلى أكثر من 6 عقود.

من جانبه قال لسعد اليعقوبي عضو الاتحاد التونسي للشغل: ” كان على الحكومة أن تلعب دورًا أساسيًّا ورئيسيًّا لمنع هذا العرض وفي حفظ مسألة مبدئية في تونس، لكن زمرة المطبّعين يعتقدون أنهم بإقامة الحفل يحققون انتصارًا لهزيمتهم في تونس ضد كل أشكال التطبيع “.

وتستمر الدورة الثالثة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي حتى 19 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من نجوم الغناء والمسرح العربي، فيما ستشكل العروض المحلية نصف أنشطة الحدث الفني.