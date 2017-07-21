إسرائيل تنتظر إستقالة نتانياهو بعد تراكم الفساد - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

طالب رئيس محكمة العدل العليا، الأسبق، في إسرائيل، القاضي مئير شمجار، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن يستقيل من منصبه، بعد تراكم الشبهات والتحقيقات في قضايا الفساد.

وقال شمغار، إن إسرائيل شهدت، في الماضي، قضايا فساد أبسط وأقل خطورة من الشبهات حول نتانياهو، وكان رد الفعل عليها يتسم بالالتزام بالقيم، فعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف وجود حساب بنكي في الخارج لزوجة رئيس الوزراء، إسحاق رابين في سنة 1977، فأعلن رابين أنه يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية، وقدم استقالته من رئاسة الحكومة، وسقطت حكومته، وأجريت انتخابات جديدة، وفقاً لصحيفة ” الشرق الأوسط ” .

وأضاف شمجار، في مقابلة صحافية نشرتها صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” ، اليوم الجمعة: ” في أعقاب استقالة رابين، قمنا بصياغة الشروط، وقلنا إن على أعضاء الحكومة السلوك فقط لصالح الجمهور، ولا يتم توجيهه وفقاً لمعايير الربح الاقتصادي أو غيره، والرشاوى التي ستعرض عليه وعلى المقربين منه، كما تطرقنا إلى المسموح والممنوع في تلقي الهدايا، وحددنا أن على عضو الحكومة أو رئيسها الاستقالة في حال نسبت إليه سلطات القانون ارتكاب مخالفات خطيرة، ولا ينتظر حتى حسم الأمر في المحكمة، وهذا هو ما كنت أتوقعه من نتانياهو ” .