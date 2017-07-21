فرنسا: الاتحاد الأوروبي دشن صندوقاً لمواجهة " الهجرة غير الشرعية " - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أهمية التوعية بشأن ” أكاذيب مهربي البشر ” في بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى أن 800 ألف مهاجر على السواحل الليبية يريدون الوصول سراً إلى أوروبا.

وأوضح كولومب في مقابلة نشرت اليوم مع صحيفة ” أويست فرانس ” المحلية أن ” كشف أكاذيب مهربي البشر في بلدان الخروج والانتقال يعتبر أمراً جوهرياً بالنسبة للمهاجرين ” . كما نقل موقع ” 24 ” عن وكالة ” إفي ” ، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي دشن صندوقاً بشكل طارئ لمواجهة ” الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية ” وتعزيز سبل توفير فرص عمل وإعادة دمج الأشخاص في مناطقهم الأصلية.

وذكر كولومب أن المستهدف يتمثل في تفكيك الشبكات التي تعمل من منطقة الساحل حتى السواحل الأوروبية.

وحول هذه القضية، سيشارك المسؤول الحكومي في اجتماع لوزراء داخلية بلدان وسط البحر المتوسط يعقد الاثنين المقبل بتونس.

وقال الوزير الفرنسي إنه خلال الربع الأول من عام 2016 كان هناك ما يقرب من 34 محاولة فاشلة شهرياً لمهاجرين كانوا يريدون الوصول إلى إنجلترا من خلال ميناء كاليه وبالسكك الحديدية أسفل قناة المانش، ما تسبب في وفاة 14 مهاجراً العام الماضي.