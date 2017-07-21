بريطانيا تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بحرية السفر لمدة عامين - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، أن حرية سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ستستمر لعامين على الأقل بعد خروج بريطانيا من التكتل في إطار اتفاق انتقالي.

وانتهت أول جولة كاملة من محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد أمس الخميس، بعدد قليل من التسويات والاختلافات حول سبل حماية المغتربين في المستقبل.

ويسعى بعض كبار الوزراء في حكومة تيريزا ماي ومن بينهم وزير المالية فيليب هاموند للاتفاق على فترة انتقالية بهدف حماية الاقتصاد وطمأنة الشركات.