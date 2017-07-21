بالفيديو..مباحثات لافتتاح منفذ عرعر للتنقل بين العراق والمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

التقى رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة الفريق الركن عبد الرحمن آل بنيان بنظيره العراقي عثمان الغانمي بمقر وزارة الدفاع وجرى خلال اللقاء مناقشة فتح مركز أمني مشترك لتبادل المعلومات والتعاون في المجال الأمني لمكافحة وإعادة فتح منفذي عرعر وجميمة بعد إنهاء المتطلبات الأمنية والإدارية بين البلدين.

وقال الفريق الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي إنه تم بالقرار افتتاح منفذ عرعر بعد إكمال المتطلبات اللازمة حتى نستطيع أن نسير قوافل الحجاج العراقيين، كما تمت مناقشة افتتاح مركز تنسيق عسكري استخباراتي مشترك للتنسيق بين القوات في البلدين.

من جانبه قال الفريق الركن عبد الرحمن آل بنيان رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة أن اللقاء مع الجانب العراقي يعكس الرغبة بالعودة للتواصل بصورة مستمرة بين القوات المسلحة السعودية والعراقية ، وتوصلنا إلى توافق في الآراء.