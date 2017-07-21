مقتل اثنين من عناصر " أبوسياف " في مواجهة مع الجيش الفلبيني - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

قتل اثنين يشتبه أنهما من عناصر جماعة أبوسياف في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية بجنوب الفلبين، خلال عملية إنقاذ لاربعة عمال بناء خطفوا الاسبوع الماضي.

وأعلنت القوات الحكومية عن إصابة جندي أيضا في القتال الذي اندلع في قرية في بلدة باتيكول بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا أمس الخميس، وأضافت أنه لم يتم إنقاذ الرهائن وتجرى عمليات مطاردة.

وكان عمال البناء قد خطفوا في 15 يوليو الجاري من مدرسة في بلدة باتيكول من قبل أشخاص يشتبه أنهم من جماعة “ أبوسياف ” الارهابية، التي طالبت بمبلغ مليون بيزو (20 ألف دولار) نظير الإفراج عن كل واحد من الرهائن.وإلى جانب عمال البناء، مازالت جماعة “ أبوسياف ” تحتجز حوالي 20 رهينة، من بينهم 14 أجنبياً في جزيرتي جولو وباسيلان.وكان الإرهابيون قد قطعوا رأس رهينتين فيتناميتين أوائل هذا الشهر، بينما قتل رهينة فيتنامي خلال اشتباك بين خاطفيه والقوات الحكومية الاسبوع الماضي.وجماعة “ أبوسياف ” واحدة من أكثر الجماعات المتشددة نشاطا في جنوب الفلبين، ويعتقد أنها تتحالف مع تنظيم داعش.