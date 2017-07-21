مجلس الأمن يضم مجموعتين مسلحتين وشركتي صرافة لعقوبات ترتبط بـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أضاف مجلس الأمن الدولي، مجموعتين مسلحتين وشركتي صرافة في سوريا، وأربعة أشخاص إلى لائحة عقوباته لارتباطهم بتنظيمي ” داعش ” و ” القاعدة “.

وجاءت الأسماء في ملحق لمسودة قرار أعدته الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب، وتبناه المجلس بالإجماع.

والمجموعتان المسلحتان السوريتان هما جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم ” داعش ” ، وجند الأقصى التي تم إلحاقها أخيرًا بـ ” داعش ” ، بعد ربطها في البداية بـ ” جبهة النصرة ” المرتبطة بدورها بـ ” القاعدة “.

وتم أيضًا إدراج “ مكتب حنيفة للصرافة ” في منطقة البوكمال في سوريا، إلى لائحة العقوبات، إضافة إلى شركة “ سلسلة الذهب ” للصرافة ومقرها سوريا أيضًا، والمتهمة بنقل الأموال لصالح “ داعش ”.

أما الأشخاص الذين ضمتهم اللائحة فهم، أومان روشام، ومحمد بحرون نعيم أنغيه تامتومو، الموجود في سوريا حاليًا، وقد نشطا في إندونيسيا وأشير إليهما بالضلوع في هجمات إرهابية.

ومن ضمن الأسماء أيضا مالك رسلانوفيتش بارخانويف، ومراد ايراكليفيتش مارغوشفيلي، اللذان ينشطان في منطقة القوقاز في روسيا وفي سوريا بحسب ما جاء في اللائحة.