⁠⁠⁠⁠⁠ترامب: " داعش " ينهار بسرعة كبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، ينهار بسرعة.

وكان ترمب التقي مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية للتباحث في الحملات العسكرية للولايات المتحدة والتقدم الذي تم تحقيقه من أجل القضاء على الإرهاب المتطرف.

وأضاف ترامب: ” إننا نبلي بلاء حسنا ضد تنظيم داعش، التنظيم ينهار بسرعة، بل بسرعة كبيرة ” .

وتولى ترامب منصبه قبل 6 أشهر، وكان جعل من الانتصار السريع على التنظيم المتطرف إحدى أبرز نقاط برنامجه الانتخابي، كما أكد في كلمة في حفل تنصيبه: سنوحد العالم المتقدم ضد الإرهاب المتطرف وسنزيله نهائياً من على وجه الأرض.