مطار القاهرة: لم يتم العثور على شيء بالطائرة المهددة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فحصت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، حقائب رحالة مصر للطيران المتجهة إلى أثينا، وقامت بتفتيش الركاب بعد العثور على عبارة تهديد ، ولم يتم العثور على شىء مريب وإستأنفت الطائرة رحلتها بكل ركابها بعد تأخير حوالى ساعتين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أثناء إستعداد طاقم رحلة مصر للطيران رقم 747 لإعداد الطائرة وهى من طراز بوينج 737 للإقلاع إلى أثينا عثر طاقم الطائرة على عبارة تهديد بالإنجليزية ” مطلوب حيا أو ميتا ” على أحد المقاعد فقام بإبلاغ سلطات مطار القاهرة حيث تم إنزال ركاب الطائرة وعددهم 108 ركاب وإستدعاء فريق أمنى قام بفحص الطائرة والحقائب والركاب بواسطة الكلاب البوليسية المدربة ولم يتم العثور على شىء وهناك توقعات بأن أحد ركاب رحلة الوصول للطائرة من لندن فجر اليوم الجمعة قام بلصق عبارة التهديد على مقعد الطائرة وإستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير حوالى ساعتين .