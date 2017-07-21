أسواق العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يعتبر موسم الحج هذا العام من أهم المواسم التي تستقبلها المملكة، وتتأهب أسواق العاصمة المقدسة هذه الأيام للموسم المنتظر في الشوارع التجارية بأم القرى حيث ثمة حراك كبير لتوفير البضائع وتجهيز المحلات.

وتعتبر أسواق الاعاشة والتغذية والمواد الغذائية واحدة من أهم الأسواق المستفيدة حيث توفير المواد الغذائية والوجبات لأكثر من مليوني حاج وموظف موسمي، وتحل محلات بيع الملابس والهدايا ومستلزمات الحجاج في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة من موسم الحج حيث تنتشر أكثر من خمسة ألاف محل تجاري في مركزية مكة المكرمة والأسواق المغلقة القريبة منها لاقتسام كعكة الموسم، وقدر متعاملون حجم العائدات المتوقعة بأكثر من ملياري ريال.

وقال فوزي هاشم متخصص في تجارة الحجاج إلى أن ارتفاع حرارة الطقس يرفع الاقبال على الأسواق المكيفة من قبل الحجاج.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك حالة واضحة من الاستعداد في المحلات التجارية في أم القرى ركزت على تهيئة المحلات التجارية المؤقتة والدائمة.