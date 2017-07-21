فتاة تٌنفق 470 دولار للحصول على مؤخرة " كيم كارشيان " - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تٌنفق 470 دولار للحصول على مؤخرة ” كيم كارشيان “
أقدمت شابة تُدعى جينيفر بامبلونا تبلغ من العمر 24 عاماً من ساو باولو، على انفاق أكثر من 470 ألف دولار لحقن 1.89271 ليتر من الدهون في مؤخرتها، وذلك بهدف الحصول على شكل جسم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وقد لفتت الشابة في حديث صحفي إلى أنّ الأطباء شرحوا لها مخاطر هذه العملية والنتيجة التي قد تودي بحياتها إلّا أنّها أصرت على ذلك معتبرة أنّها لو توفيت ستكون حينها جميلة وسعيدة.
يُشار إلى أنّ جينيفر كانت قد خضعت لعملتين لتكبير ثدييها سابقاً، عملية شفط دهون، عملية تصغير الأنف، كما أزالت أربعة أضلاع من جسمها في السنوات السبع الماضية.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمد لله والشكر على نعمة العقل .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17656 ] نشر منذ 53 دقيقة
شوفيلك واحد يطبطب لك
الين مايفرجها الله😂😂😂😂😂
تااااامه[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 51 دقيقة
😂
امل الطيار….صلوا على خير الانام[ عدد التعليقات: 9455 ] نشر منذ 39 دقيقة
طالما انكم كفار
وهالدنياا هي جنتكم
اعملي مابدا لك
ولاتخلين حاجه في نفسك
طالما لادين ولامله بس اطلقي لنفسك العنان
تزيني وتجملي وكل سنه خلي جسمك وشكلك ب لوك جديد 😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13491 ] نشر منذ 31 دقيقة
نحمد الله ونشكره ع نعمة العقل 😕
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا وتقول أنّها لو توفيت ستكون حينها جميلة وسعيدة .
اقول يابخت الدود راح ياكلون لين يشبعون .😂😂😂