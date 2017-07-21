الريال يبحث عن بديل لمهاجمه - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

استقرت إدارة ريال مدريد الإسبانية على عدة أسماء للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل مهاجم الفريق ألفارو موراتا الذي انتقل مؤخراً إلى تشيلسي الإنجليزي.

بدورها كشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية في تقرير لها أن النادي الملكي مازال يضع اسم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم فريق موناكو الفرنسي على رأس قائمة المرشحين لتعويض رحيل موراتا إلا أن اتمام تلك الصفقة قد يبدو صعباً إلى حد كبير، وهو ما دفع مسئولي الريال لوضع عدة بدائل.

وكشفت الصحيفة أن الريال يعتزم توجيه أنظاره إلى أسماء أقل شهرة من مبابي، وعلى رأس هؤلاء الإيطالي دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو الإيطالي وكاسبر دولبيرج مهاجم أياكس أمستردام.

ويعتبر بيراردي واحد من أفضل المواهب الإيطالي في السنوات الماضية حيث سجل 9 أهداف في 22 مباراة خلال الموسم الماضي، بينما أحرز دولبيرج 23 هدف في 48 مباراة خلال الموسم الماضي وهو في الـ19 من عمره.