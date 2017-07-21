⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. " الحياة الفطرية " تُعلق على مقطع " النمر " بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد أحمد البوق المتحدث الرسمي لهيئة الحياة الفطرية، أن الهيئة ستصادر النمر الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يتنقل على جدران منزل بمحافظة خميس مشيط، فوراً حال ورودها بلاغ بمكانه.

وقال البوق، إن هذه المشاهد غير مقبولة نهائياً، مشيرا إلى أنه بحسب الاتفاقية العالمية لحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض ستقوم برعايته حين مصادرته إلى أن تتم إعادة تصديره إلى بلد المنشأ.

وأوضح أن الهيئة تهتم بإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية، أما الدخيلة والمستوردة فتتم إعادتها إلى بلاد المنشأ، مضيفاً أنهم يتلقون من حين لآخر بلاغات حول وجود مخالفات حيازة حيوانات مهددة بالانقراض، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورعايتها بوحدات خاصة لحين تصديرها.

وأظهر مقطع فيديو رعب الأهالي لحظة تفاجؤهم بنمر هندي على سور أحد المنازل بخميس مشيط، حيث كان يتأهب للانقضاض على خِراف متواجدة بخلفية مركبة.