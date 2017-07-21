برازيلية تكشف سر موافقة سيرينو على الانتقال للنصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قالت تقارير صحفية، إن مفاوضات إدارة النصر مع البرازيلي مارسيلو سيرينو، لاعب فريق إنتر ناسيونالي، وصلت لمراحل متقدمة، للتعاقد معه الصيف الجاري.

وأوضحت صحيفة ” UOL ” البرازيلية، أن سيرينو لديه الرغبة في العمل مع مواطنه ريكاردو جوميز، المدير الفني الجديد للنصر، خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على التعاقد مع مارسيلو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويلعب سيرينو في مركز الهجوم، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وخاض تجارب احترافية مع أندية فلامنغو وفيتوريا وأتلتيكو باران، بالإضافة إلى إنتر ناسيونالي.