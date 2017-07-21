" هايبرلوب ".. الطريق من نيويورك إلى واشنطن في 29 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار مشروع عملاق لربط مدينة نيويورك بالعاصمة واشنطن عن طريق ” هايبرلوب ” ، الكثير من الجدل والتضارب.

كتب ” ماسك ” رجل الأعمال الكندي الأمريكي ذو الأصول الجنوب أفريقية، تغريدة على موقع “تويتر” قال خلالها إنه تلقى ” موافقة حكومية شفهية ” لبناء ” هايبرلوب ” يقطع المسافة بين نيويورك وواشنطن، نحو 360 كيلومترا، في 29 دقيقة.

وبعد نشرها، أثارت التغريدة الجدل والتساؤلات بشأن الجهة التي أسندت إلى ماسك وشركته مهمة تنفيذ المشروع، علما أنه مصطلح ” موافقة حكومية شفهية ” غير وارد في الولايات المتحدة.

ويبدو أن ماسك تدارك خطأه بعد التغريدة الأولى، ليوضح بأخرى بعد 90 دقيقة كتب فيها: ” مطلوب الكثير من العمل للحصول على موافقة رسمية، لكنني متفائل أن هذا سيحصل بسرعة “.

وأضاف ماسك مشجعا الأمريكيين على حث المسؤولين المحليين على قبول المشروع: ” إذا كنتم تريدون أن يحدث هذا سريعا، من فضلكم أخبروا ممثليكم المحليين والفيدراليين. سيحدث فارق كبير إذا سمعوا منكم “.

وعندما سئل متحدث باسم البيت الأبيض عن الأمر، لمح إلى صحته قائلا: ” خضنا محادثات متقدمة حتى الآن، ونحن ملتزمون بتنفيذ مشروعات بنية تحتية تحويلية. نؤمن بأن أفضل الحلول تأتي من إبداع القطاع الخاص “.

ولكن حتى إن حصل ماسك على إذن رسمي اتحادي من البيت الأبيض، فإنه قد يواجه تعقيدات محلية كبرى تتعلق بآلية تنفيذ المشروع.