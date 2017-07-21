مصرع اثنين وإصابة العشرات إثر زلزال في جزيرة كوس اليونانية - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب العشرات في جزيرة كوس اليونانية، اليوم إثر الزلزال الذي وقع قبالة السواحل التركية وجزر دوديكانيزي اليونانية، وذكر مسؤولون محليون في جزيرة كوس أن 100 شخص أصيب جراء الزلزال.

وفي تركيا حذرت سلطات الطوارئ من الهزات الارتدادية، مبينة أنه لم تحدث وفيات أو أضرار مادية كبرى، في حين استقبل مستشفى بلدة بودروم التركية نحو 70 شخصًا للعلاج من إصابات تعرضوا لها خلال محاولاتهم الفرار من الزلزال، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال قد يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي) محدودة لكن المسؤولين الأتراك رجحوا تشكل أمواج كبيرة وليس أمواج تسونامي.