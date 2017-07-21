بالصور.. مسن هندي يغرس 7 إبر بجسد طفلة لمعالجتها من السحر الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم رجلٍ مُسنّ على ممارسة السحر الأسود والاعتداء الجسدي على طفلة تبلغُ من العمر 3 سنوات في ولاية البنغال بالهند ، حيث اكتشف الأطباء أنّه تم إدخال إبر طويلة داخل بطنها.

صورا مروعة لأشعة سينية تظهر ما لا يقل عن سبع إبر طويلة داخل بطن الطفلة، حيث قالت والدة الطفلة إن الإبر كانت داخل جسدها لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما.

وقال الأطباء إنهم لم يتمكنوا من استخراج الإبر لعدم إلحاق الضرر بجسد الطفلة، وأبقوها تحت الملاحظة لمدة يومين حتى تستقر حالتها ، فيما تمكنت الشرطة الهندية من ضبط المتهم .