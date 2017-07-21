" تويتر " توقف آلاف الحسابات المسيئة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أكد مدير عام المنتجات الاستهلاكية والهندسية في ” تويتر ” ، ” إد هو ” ، أن منصة التدوين المصغرة ” تويتر ” ، طرحت مجموعة من البيانات تدعم اعتقادها أن خطواتها لمكافحة الإساءة كانت فعالة.

وأوضح أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، إلا أن الناس الذين يعانون اليوم من إساءة الاستعمال أقل بكثير مما كانوا عليه قبل ستة أشهر.

ويأتي ذلك بعد ستة أشهر من إعلان الشركة عن عدد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى جعل المنصة مكاناً أكثر أمنا للتواصل، بما في ذلك التحسينات على ميزات الكتم والحجب ومنع المخالفين من إمكانية إنشاء حسابات جديدة.

ووفقاً لمدير عام المنتجات الاستهلاكية والهندسية في الشركة، فإن المنصة تتخذ إجراءات يومية على حسابات مسيئة يصل تعدادها إلى 10 أضعاف عدد الحسابات المسيئة التي تعاملت معها المنصة خلال العام الماضي، كما انها عملت على ايقاف وتحديد وظائف آلاف الحسابات المسيئة، الأمر الذي يعني أن أنظمة المنصة أصبحت أكثر فعالية من السابق.

وأضاف إد هو، أن هناك العديد من الأشخاص المذنبين ينشئون حسابات جديدة بعد ايقافهم بسبب انتهاكهم للقوانين، وعملت أنظمتها الجددية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وحدها إلى حذف ضعف عدد هذه الحسابات، ويواصل موظفينا مراجعة المحتوى يومياً والعمل على تحسين كيفية تنفيذ سياستنا.