إدارة التدريب بتعليم الشرقية تستقبل 7 طالبات من جامعة الإمام بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اعلنت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الشرقية عن استقبالها 7 متدربات من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وسيتم تدريبهن لمدة شهرين على الأعمال المكتبية، والإدارية والمالية، ومهارات الاتصال والتواصل في أقسام إدارة التدريب والابتعاث.

وأشارت مديرة إدارة التدريب فاطمة أحمد الناصر إلى أن تدريب الكوادر الشابة في أقسام إدارة التدريب يعد مساهمة حقيقية في بناء الكوادر الوطنية الفعالة ، داعية الموظفات في الإدارة إلى توظيف خبراتهن العملية في خدمة تطلعات جميع المتدربات، إذ أنهن يتمتعن بالجدية في تحقيق أهداف التدريب، والرغبة في التميز الوظيفي الإبداعي.

وتضم مجموعة طالبات التدريب، كل من:

في تخصص محاسبة

بشاير باسم البو علب

دانة ناصر الراشد

في تخصص الإدارة المالية

خلود سلطان الشهري

دلال ناصر القرني

في تخصص نظم المعلومات الإدارية

شهد عبد الرحمن الفرج

نشوى حمد الثقفي

وفي تخصص إدارة الأعمال

منال علي الشهري

وأشارت طالبات التدريب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى أنهن يسعين لتحقيق مجموعة من الأهداف، من خلال فرصة التدريب المتاحة لهن في أقسام إدارة التدريب والابتعاث بالشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية، وأهمها ربط وتطبيق ما تعلمنه نظريًا بالواقع العملي لبيئة العمل، ونقل الأثر والتأثير، إلى جانب تحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع الوظيفي.