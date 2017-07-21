إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت السلطات الأمنية في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ القصوى لتفتيش طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أثينا بعد العثور على عبارة تهديد ” مطلوب حيا أوميتا ” على أحد المقاعد حيث تأخر إقلاع الطائرة .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة: أثناء استعداد طاقم رحلة مصر للطيران رقم 747 لإعداد الطائرة وهى من طراز بوينج 737 للإقلاع إلى أثينا عثر طاقم الطائرة على عبارة تهديد بالإنجليزية ” مطلوب حيا أو ميتا ” على أحد المقاعد فقام بإبلاغ سلطات مطار القاهرة حيث تم إنزال ركاب الطائرة وإستدعاء فريق أمنى لفحص الطائرة والحقائب والركاب وكشف لغز وجود عبارة التهديد وستتسبب الإجراءات فى تأخر إقلاع الطائرة لأكثر من ساعة