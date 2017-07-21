ترحيل21 مصريا من المملكة لمخالفتهم شروط الإقامة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قامت السلطات الأمنية بالمملكة بترحيل 21 مصريا، كانت ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضى ضمن حملات أمنية على مخالفى شروط الإقامة، ووصل المصريين إلى مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة : وصل المرحلون على رحلات الخطوط السعودية القادمة من جدة والرياض حيث تبين من التحقيق مع المرحلين حدوث مشاكل بينهم والكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم دفعتهم للهروب بحثا عن عمل فى مناطق أخرى وبعد القبض عليهم تم إصدار وثائق سفر لبعضهم من القنصلية المصرية فى جدة بعد فقد جوازات سفرهم وبفحص بيانات المرحلين تبين هروب أحدهم من تنفيذ حكم قضائى بالسجن فتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بينما تم السماح لباقى المرحلين بالخروج من المطار .